Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после гибели двух человек в пожаре
В Екатеринбурге прокуратура Кировского района организовала доследственную проверку после гибели двух человек во время пожара в доме на ул. Вишневая, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, 23 декабря около 18:48 пожарным поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме 1929 года постройки. Во время тушения возгорания были обнаружены два тела. Сейчас прокуратура контролирует вопрос временного размещения пострадавших от пожара жильцов дома.
Причинами могли стать короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем, точную причину установят на пожарно-технической экспертизе.
Напомним, в поселке городского типа Пелым (Свердловская область) в пожаре погибли два человек. По данным спасателей, на площади 77 кв. м сгорел частный жилой дом.