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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после гибели двух человек в пожаре

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района организовала доследственную проверку после гибели двух человек во время пожара в доме на ул. Вишневая, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23 декабря около 18:48 пожарным поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме 1929 года постройки. Во время тушения возгорания были обнаружены два тела. Сейчас прокуратура контролирует вопрос временного размещения пострадавших от пожара жильцов дома.

Причинами могли стать короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем, точную причину установят на пожарно-технической экспертизе.

Напомним, в поселке городского типа Пелым (Свердловская область) в пожаре погибли два человек. По данным спасателей, на площади 77 кв. м сгорел частный жилой дом.

Ирина Пичурина

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