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Два человека погибли в пожаре в свердловском поселке Пелым

В поселке городского типа Пелым (Свердловская область) в пожаре погибли два человека, сообщили в МЧС по Свердловской области. По данным спасателей, на площади 77 квадратных метров (кв. м) сгорел частный жилой дом. Причина пожара устанавливается.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По данным дознавателя пожарного извещателя в жилье не было. Прибор бы среагировал на дым звуком и оповестил хозяев о беде. Трагедии можно было бы избежать»,– прокомментировали в региональном МЧС.

Всего за прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 23 пожара, из которых 39% произошли в жилом секторе. Так, в Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнем сгорело домашнее имущество в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Площадь пожара составила 25 кв. м. Из горящего здания спасли одного человека.

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