На Кубани от мазута очистили около 40 км берега

В Краснодарском крае от нефтепродуктов очистили порядка 40 км береговой линии. Сейчас очищается акватория и берег протяженностью 54 км, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

По данным ведомства, всего собрали более 17 тыс. тонн песка и грунта. Из них вывезен свыше 14,4 тыс. тонн. Сотрудники морской спасательной службы обследовали 24 кв. км акватории, задействовали 17 судов.

На месте работают более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. Сейчас функционируют семь пунктов сбора волонтеров. Для добровольцев организовали пункты питания и обогрева, точки раздачи средств индивидуальной защиты и инвентаря. Для добровольцев действует 11 точек, где они могут согреться, выпить горячий чай и перекусить. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, при понижении температуры готовы установить еще 10 пунктов обогрева.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина