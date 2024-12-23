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В Екатеринбурге у отравившихся детей в пищеблоке больницы №11 выявили норовирус

Возбудителем инфекции у 11 детей, отравившихся в пищеблоке кардиологического отделения детской городской клинической больницы (ДГКБ) №11 Екатеринбурга, стал норовирус второго типа, сообщили Роспотребнадзоре Свердловской области.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно лабораторным исследованиям, его также обнаружили у двух сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Эксперты считают, что распространение инфекции произошло при транспортировке пищевой продукции из пищеблока в отделение сотрудником-носителем норовируса. Заболевшие сотрудники отстранены от работы.

Кроме того, в ходе расследования было выявлено, что помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в неполном объеме отбираются суточные пробы и прочее. В стационаре по предписанию Роспотребнадзора провели дезинфекцию и генеральную уборку.

Напомним, 19 декабря после вечернего приема пищи в больнице у 11 детей возрастом от 10 до 15 лет обнаружили признаки отравления: рвоту, диарею — по данным минздрава, на следующий день их состояние было близко к удовлетворительному. Прокуратура Верх-Исетского района начала проверку произошедшего.

Ирина Пичурина

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