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В Екатеринбурге отравились 11 пациентов детского кардиологического отделения

В Екатеринбурге отравились 11 детей, лечившихся в кардиологическом отделении детской городской клинической больницы №11. Прокуратура Верх-Исетского района начала проверку произошедшего, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что в четверг, 19 декабря, после вечернего приема пищи в больнице у 11 детей возрастом от 10 до 15 лет обнаружили признаки отравления: рвоту, диарею. Сейчас в больнице проводят эпидемиологические мероприятия. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, по результатам проверки ведомство даст оценку деятельности медицинской организации и примет меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что по данным на 11:00 (местное время) 20 декабря дети находятся в состоянии ближе к удовлетворительному, у них выявлены признаки инфекционного заболевания. На месте работают специалисты минздрава, подробности произошедшего выясняют.

Анна Капустина

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