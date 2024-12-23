Особый противопожарный режим в Екатеринбурге введут с 28 декабря
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести особый противопожарный режим в городе с 28 декабря, сообщили в городской администрации. Постановление глава города подпишет в течение недели.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как отметил глава города на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, повышенные требования безопасности будут введены, в частности, из-за использования пиротехники. «На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику»,— сказал госопдин Орлов.
Кроме того, во время заседания председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин рассказал, что за год в городе зафиксировали шесть лесных пожаров на площади 1,9 га и 30 ландшафтных на 9,12 га, сотрудники МЧС выходили на патрулирование более 1,2 тыс. раз.
Напомним, во время действия особого противопожарного режима спасатели усилят контроль за хранением и продажей пиротехники, проведя профилактические мероприятия. МВД и Росгвардия будут патрулировать улицы в усиленном составе.