По Тюмени проедет новогодний тракторный кортеж

По улицам Тюмени 25 и 26 декабря пустят новогодний кортеж из тракторов, также в эти дни предусмотрены праздничные мероприятия. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, их организовали областной департамент агропромышленного комплекса и предприятия технического сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В среду, 25 декабря, тракторный кортеж с 16:00 по 17:30 проедет по маршруту ул. Республики, 296 — ул. Тимофея Кармацкого, 20 через улицы Республики и Профсоюзная. В 18:00 на Алебашевском базаре состоятся концерт и конкурсы на знание истории российского машиностроения, моделей современных тракторов и истории Тюмени.

На следующий день, 26 декабря, кортеж можно будет встретить с 14:00 до 15:00 на маршруте ул.Тимофея Кармацкого, 20 — ул. Республики, 129, он проедет через те же улицы, что и днем ранее. В 16:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет официальное открытие городской елки, для посетителей организуют конкурсы и игры. Проезд новогоднего кортежа также ожидается в 21:00 по ул. Республики, 129 — ул. Республики, 296.

Напомним, в начале месяца на площади 400-летия Тюмени установили елку. На входе в ледовый городок будут располагаться «Врата Сибири», рядом с ними будут гномы из лапника и «сказочный лес» с живыми елями, внутри городка — «Пряничный домик» и «Карамельный дворец», где будут горки и качели.

Ирина Пичурина