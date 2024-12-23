Курс доллара опустился ниже 100 рублей впервые с 10 декабря

Курс доллара на международном рынке Forex впервые с 10 декабря опустился ниже 100 руб. На 16:12 мск он составил 99,8798 руб. (-3,04%). Курс евро упал ниже 104 руб. и составил 103,8050 руб. (-3,38%). Курс юаня составил 13,6726 (-3,18%), следует из данных сайта Investing.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Официальный курс валют от Центробанка не обновлялся с 21 декабря. Тогда курс доллара составил 102,3438 руб., евро стоил 106,5444 руб., юань — 13,9897 руб.

Индекс Мосбиржи на 16:10 мск превысил 2700 пунктов и составил 2713,91. Индекс РТС достиг 835,36 пунктов, индекс «голубых фишек» был равен 17 425,41 пункта.

Центробанк 20 декабря на заседании совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство экспертов ожидали ее повышения до 23%. После этого индекс Мосбиржи начал подъем, превысив 2600 пунктов впервые с 2 декабря.

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