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Полк ВДВ будет дислоцироваться в Ярославской области

В Ярославской области для 299-го парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, строят военный городок. Об этом сообщили в правительстве области.

Строительные работы планируется закончить к 2026 году, тогда и планируется переезд. «Совсем скоро полк будет дислоцироваться в Ярославской области. Для нас это большая честь и гордость»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Впервые об этом стало известно еще в августе 2023 года. Тогда мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что сейчас полк находится в зоне СВО и идет подготовка к его размещению на территории Ярославля. Пополнять полк намерены местными жителями.

Алла Чижова

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