На Новый год спрос на загородные дома в Ростове вырос на 116%

Жители Ростова-на-Дону активно бронируют загородные дома на период новогодних праздников (с 29 декабря по 8 января). Спрос в данном сегменте, по информации сервиса «Авито Путешествия», вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 116%, сообщает «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, снять загородный дом в Ростове на сутки стоит в среднем 16,5 тыс. руб., квартиру — 4,2 тыс. руб. Рост предложения аренды жилья на новогодние праздники в донской столице, по состоянию на ноябрь текущего года, вырос год к году на 60%.

Ранее «Ъ-Ростов» со ссылкой на данные ЦИАН писал, что средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры на новогодние каникулы в Ростове-на-Дону составляет 7,5 тыс. руб. за ночь. За год средняя стоимость аренды квартир на новогодние праздники в донской столице выросла на 5,6%. Дороже всего посуточно в новогодние каникулы снимать жилье в Москве (12,7 тыс. руб.), Казани (9,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,6 тыс. руб.).