В Ростове аренда квартиры в новогодние каникулы подорожала до 7,5 тыс. рублей

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры на новогодние каникулы в Ростове-на-Дону выросла до 7,5 тыс. рублей за ночь. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

По данным сервиса, за год средняя стоимость аренды квартир на новогодние каникулы в Ростове выросла на 5,6%.

В рейтинге крупных городов по дороговизне аренды Ростов оказался на седьмом месте. Примичательно, что соседний Краснодар занял 14 строчку с показателем 7 тыс. руб.

Дороже всего посуточно в новогодние каникулы снимать жилье в Москве (12,7 тыс. руб.), Казани (9,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,6 тыс. руб.).

Кристина Федичкина