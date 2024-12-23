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Коммерсантъ FM
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Собрание РПЛ поддержало выдвижение Дюкова в кандидаты на пост президента РФС

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) выдвинуло кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Решение приняли единогласно. Господин Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева) и Александр Дюков

Первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева) и Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева) и Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также утверждены кандидаты в исполком РФС: вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Конференция РФС, на которой состоятся выборы президента, пройдет 2 февраля 2025 года. Кандидаты должны подать список документов до завтрашнего дня, 24 декабря, а избирательный комитет РФС должен рассмотреть их кандидатуры до 29 декабря.

Господин Дюков пока является единственным кандидатом. О своих планах переизбираться на пост он объявил 29 ноября. Александр Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. В апреле 2021-го был включен в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

О том, как проходит чемпионат России,— в материале «Ъ» «Лидер без отрыва».

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