Сбер назвал топ врачей, к которым чаще всего обращались ростовчане в 2024 году

Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) назвала врачей, к которым чаще всего записывались жители Ростова-на-Дону. Рейтинг составлен на основании обезличенных данных за 11 месяцев 2024 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Фото: предоставлено ПАО Сбербанк



Очно ростовчане наиболее часто обращались к неврологу, гинекологу, отоларингологу, дерматологу и гастроэнтерологу. Основным критерием поиска стал рейтинг специалиста. Этот пункт оказался важнее стоимости приёма и местоположения клиники.

Также у жителей города растёт спрос на дистанционные консультации врачей. Самыми востребованными специалистами телемедицины стали терапевт, педиатр, гинеколог, дерматолог и психолог.

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«По нашим данным, за 11 месяцев этого года спрос на онлайн-консультации врачей в Ростове вырос более чем в три раза. Дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на поход в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ и гриппа».

Как уточнила врач-терапевт медицинской компании Алёна Паршина, более 60% вопросов, связанных со здоровьем, сегодня можно решить дистанционно.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Алёна Паршина:

«В последнее время появляется всё больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. Таким образом дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более удобной и результативной для пациента. Такое развитие телемедицины способствует снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях».