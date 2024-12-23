Умер председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков

Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков умер в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщила партия. Ее зампред Владимир Ворожцов уточнил «РИА Новости», что причиной смерти господина Буракова стала болезнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бураков в 2002 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Бураков в 2002 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Память о Владимире Юрьевиче Буракове, его труде и заслугах будет жить в наших делах и стремлениях. Мы продолжим его начинания с той же целеустремленностью и верой в лучшее будущее для всех граждан России»,— говорится в пресс-релизе партии.

Российская партия пенсионеров основана 1 декабря 2001 года. В 2004–2006 годах участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания. К 2006 году в партии состояло 124 тыс. человек, она имела рейтинг 10–12% поддержки избирателей, говорится на ее сайте. В 2007 году было создано ООО «Российские пенсионеры за справедливость», оно объединило 88 тыс. человек в 67 региональных организациях. В феврале 2012 года на совете организации было решено преобразовать общественную организацию в политическую партию.

Владимир Бураков в 1993–1994 годах был замгендиректора исполнительной дирекции Федерации фондовых бирж России, также работал замначальника управления в Торгово-промышленной палате и секретарем политсовета движения «Отечество». В 2005 году был избран зампредседателя Российской партии пенсионеров, в 2016 году возглавил ее.