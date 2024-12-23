Силовики задержали экс-мэра Среднеуральска по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления Центрального военного округа (ЦВО) задержали бывшего главу Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. Отмечается, что поводом для задержания экс-мэра стало «совершение коррупционного преступления». По предварительным данным «Ъ-Урал», дело связано со взяточничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска

По словам источника, после отставки Андрея Зашляпина в январе 2021 года оперативники ФСБ и следователи провели обыски в мэрии в рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области «Ъ-Урал» отказались комментировать задержание экс-мэра.

Андрей Зашляпин возглавил Среднеуральск в 2019 году, сменив на посту Владислава Козлова, который после длительного противостояния с депутатами гордумы подал заявление об отставке. До избрания Андрей Зашляпин руководил «Среднеуральской строительной компанией», ООО «ССК “Стройкомплект”», «Среднеуральским строительным управлением», однако в 2019 году передал их в доверительное управление третьим лицам, среди которых оказались его родственники.

В декабре 2020 года прокуратура Свердловской области потребовала от думы Среднеуральска рассмотреть вопрос о снятии с должности мэра в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. В январе 2021 года Андрей Зашляпин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2021 года экс-мэр был избран депутатом думы Среднеуральска в качестве самовыдвиженца. По данным сайта думы, Андрей Зашляпин является членом постоянных комиссий по бюджету, по ЖКХ и по местному самоуправлению.

Как следует из kartoteka.ru, Андрей Зашляпин является учредителем «Среднеуральской строительной компании», специализированного застройщика «Дуэт», жилищно-строительного кооператива «Мичуринский», «Среднеуральского строительного управления» и товарищества собственников жилья «Юмашева, 18».

Василий Алексеев, Мария Шараева