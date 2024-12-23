Пансионат Миасского машзавода на берегу моря продают за 17,8 млн рублей

Объявлены торги по продаже пансионата «Золотая долина» (поселок Кучугуры Краснодарского края), расположенного на берегу Азовского моря и принадлежащего обанкротившемуся АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в государственную корпорацию «Роскосмос»). Начальная цена объекта составляет 17,8 млн руб. Объявление опубликовано на Федресурсе.

Единый лот включает 19 объектов недвижимости, в том числе земельный участок общей площадью 1,6 кв. м, здание пансионата 584 кв. м, гараж с надстроенными помещениями для размещения отдыхающих 96,8 кв. м, баню с котельной, бытовое помещение, склад, помещения душевой и уборной, а также забор, ворота, четыре навеса, резервуар чистой воды и охранно-пожарную сигнализацию.

Торги пройдут в форме открытого аукциона на повышение цены, запланированного на 10 февраля 2025 года. Заявки на участие принимаются с 23 декабря 2024 года по 5 февраля 2025-го. Шаг аукциона составит 5%. Участники должны предоставит задаток 5%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал Миасский машзавод банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в июле 2022 года. Предприятие само направило заявление о банкротстве из-за долгов в размере почти 2,4 млрд руб., образовавшихся из-за недостаточного объема заказов в течение долгого периода, высокой закредитованностью и высокими расходами на выплату процентов. Крупнейшими кредиторами ММЗ являются Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск». Конкурсный управляющий машзавода требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, ГРЦ Макеева), которому принадлежит 100% уставного капитала машзавода. В ноябре на сайте «Авито» появилась информация о продаже права требования задолженности ММЗ перед «Россельхозбанком» за 1,28 млрд руб.