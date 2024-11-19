Долг Миaccкого машзавода перед «Россельхозбанком» продают за 1,3 млрд рублей

Права требования по обязательствам Миасского машиностроительного завода, признанного в 2022 году несостоятельным, перед «Россельхозбанком» продают за 1,28 млрд руб. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито».

Продавцом является ООО «Аукционы федерации». Торги будут идти на повышение. В конкурсную массу должника включена ТЭЦ, земельные участки общей площадью 210,3 тыс. кв. м, склады, трансформаторы, насосные станции, тепловые и канализационные сети, оборудование, транспортные средства, инструменты и материалы; производственный корпус с земельным участком площадью 6,3 тыс. кв. м и оборудованием; пансионат «Золотая долина» с территорией площадью 1,5 тыс. кв. м.; имущественный комплекс для работ по государственному оборонному заказу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Миасский машиностроительный завод» зарегистрирован в 2008 году. Бенефициаром является Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Последняя раскрытая выручка за 2018 год составляет 1,8 млрд руб., а убыток — 1 млрд руб. До признания предприятия банкротом генеральным директором был Александр Новожилов. С 2022 года конкурсным управляющим указан Анатолий Селищев.

Организация сама направила заявление о несостоятельности из-за долга в размере почти 2,4 млрд руб., который, по данным завода, образовался в связи с недостаточным объемом заказов в течение долгого периода, высокой закредитованностью и высокими расходами на выплату процентов. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск».

28 ноября конкурсный управляющий проведет собрание кредиторов, чтобы отчитаться о своей деятельности и утвердить положение о порядке, сроках и о начальной цене продажи пансионата «Золотая долина» в городе Кучугуры.

Виталина Ярховска