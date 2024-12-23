Ученый рассказал, как мазут может распространиться по Черному морю

Мазутные пятна на побережье Краснодарского края, образовавшиеся после аварии в Керченском проливе, могут также распространиться на прибрежные районы. Вероятность появления нефтепродуктов в новых местах связана с особенностями течений Черного моря, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрея Гринько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам эксперта, течения моря движутся с небольшой скоростью — от 0,5 до 1 м в секунду. Основной вихревой поток направлен против часовой стрелки и проходит на расстоянии 6-7 км от побережья.

Господин Гринько отмечает, что в прибрежных районах могут возникать антициклонические круговороты, влияющие на распространение мазута. Круговороты особенно выражены у берегов Кавказа и Турции, где направление течений зависит от ветра.

Кроме того, по мнению специалиста, мазут может перемещаться в сторону Одессы, Турции и продолжать распространение в акватории Черного моря в течение нескольких месяцев.

Ученые также предупреждают о возможном погружении мазута на глубокие горизонты, что затруднит прогнозирование его дальнейшего движения. Под угрозой загрязнения могут оказаться акватории Азовского моря.

Сейчас спасатели и волонтеры используют боновые ограждения и сорбенты для сбора мазута с поверхности воды. На суше собирается загрязненный песок и грунт, которые затем вывозятся на утилизацию. С начала работ было собрано более 17 тыс. тонн загрязненных материалов.

Утром 23 декабря в районе реки Можепсин произошли повторные выбросы мазута. Нефтепродукты обнаружили на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Фил Златов