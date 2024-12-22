Сочи направил 60 единиц техники на уборку снега в горном кластере

В Краснополянском поселковом округе Сочи коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги от снега. На работах задействованы 60 единиц техники и 59 рабочих. Для обработки дорожного покрытия использовано более 41 тонны противогололедных материалов, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Вижу обращения жителей в социальных сетях о снижении интенсивности вывоза мусора с контейнерных площадок в горном кластере из-за снега и хаотично припаркованного транспорта. Дал поручение срочно активизировать работы по санитарной очистке, добавить бригады и технику дорожных служб. Горнолыжный сезон уже открыт на всех трех курортах, необходимо создать комфортные условия для наших жителей и гостей», — сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

В поселке Красная Поляна очищены улицы Ачишховская, Дубравная и Трудовой Славы. Ведутся работы по расчистке тротуаров на улицах Заповедной и Защитников Кавказа, вывозится снег с Эстонской улицы. В селе Медовеевка расчищают муниципальные дороги.

В селе Аибга прочищено 20 км проездного маршрута, на 10 участках убирают лавины и завалы. Специалисты Сочинских электрических сетей восстанавливают поврежденную опору на улице Листопадной, убраны упавшие деревья на улицах Заповедной и Гидростроителей.

Восстановлено движение автобуса №121 до села Прогресс в Хостинском районе. Открыт проезд для легковых автомобилей в Семеновку и между СНТ «Луч» и СНТ «Строитель» в Кудепстинском сельском округе.

Вячеслав Рыжков