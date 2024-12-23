В Казани 1,8 тыс. из 6 тыс. подвалов считаются пригодными под временные укрытия

В Казани пригодными под временные укрытия считаются 1,8 тыс. подвалов многоквартирных домов. Более чем 4,1 тыс. подвальных помещений не соответствуют нормативным требованиям. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что за два дня после атаки беспилотников управляющие компании и подрядные организации проверили почти 6 тыс. подвальных помещений. В результате выявили 12 затопленных подвалов. На шести из них устранили вопросы, требуется просушить грунт.

За два дня также проверили наличие и состояние информационных табличек для укрытий. Искандер Гиниятуллин рассказал, что к некоторым из них есть нарекания. В частности, после ноябрьской инвентаризации были выданы акты о непригодности укрытий. На некоторых домах Казани еще остались таблички, указывающие на укрытия. В субботу эти таблички «ввели в заблуждение ряд граждан», поясняет замруководителя исполкома.

«Это недоработка, которую устраняем в первую очередь. Она не требует никаких расходов», — уточнил Искандер Гиниятуллин.

Ранее стало известно, что в Казани около 30 укрытий оказались недоступны для населения после атаки беспилотников.

Диана Соловьёва