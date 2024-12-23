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Ставший фигурантом дела о взятке депутат Курултая Башкирии обжаловал арест

Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), обжаловал арест, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Советского райсуда. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

По версии следствия, Алексей Локотченко, являясь учредителем и гендиректором ООО «Юридическая компания РСК», предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт о службе в зоне СВО. За фиктивное зачисление в добровольческом отряде депутат попросил 10,2 млн руб. в качестве взятки должностным лицам Минобороны РФ. Посредником между адвокатом и парламентарием выступил подчиненный Алексея Локотченко — военнослужащий отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Оба помещены в СИЗО №1.

Алексей Локотченко участвовал в СВО с февраля, в мае был ранен. Вину он не признает.

Венера Хисамова

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