В депутате Курултая заподозрили взяточника

Башкирский парламентарий Алексей Локотченко задержан по обвинению в посредничестве в особо крупном взяточничестве. По версии следствия, возглавлявший юридическую компанию «РСК» Алексей Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования. Депутат попросил 10,2 млн руб., за которые обещал фиктивное оформление в добровольческий отряд, участвующий в СВО. Посредником между адвокатом и парламентарием выступил подчиненный Алексея Локотченко — военнослужащий отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Оба арестованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению ФСБ, депутат едва не стал посредником в даче взятки в 10,2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По мнению ФСБ, депутат едва не стал посредником в даче взятки в 10,2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутату Курултая Башкирии 29-летнему Алексею Локотченко предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, владеющий юридической компанией «РСК» парламентарий предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной избежать уголовной ответственности. Эльвира Фаткуллина состоит в штате филиала «Южный» Башкирской республиканской коллегии адвокатов. В 2022 году она стала фигуранткой уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и получении дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным «Ъ-Уфа», лидером группы был 34-летний уфимец Рустам Ташпулатов, вовлекший в преступление брата Руслана. Эльвира Фаткуллина занималась поиском клиентов, нуждавшихся в отмывании денег, и собирала наличные.

В группировку входили пять «инкассаторов», а также «бухгалтеры». По предварительным данным следствия, сообщники, прогоняя деньги через фиктивные фирмы, отмыли свыше 90 млн руб.

Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии, Алексей Локотченко, неоднократно посещавший зону СВО, предложил адвокату «способствовать прекращению уголовного преследования» за 10,2 млн руб. «Согласно достигнутой договоренности, с обвиняемой планировалось заключить фиктивный контракт о прохождении службы в одном из добровольческих формирований Министерства обороны РФ, по истечении которого она могла быть освобождена от уголовной ответственности»,— говорится в пресс-релизе. При этом выезжать на место службы Эльвире Фаткуллиной не пришлось бы.

По данным пресс-службы управления СКР по региону, Алексей Локотченко пообещал передать взятку должностным лицам Минобороны РФ. В реализации плана был задействован еще один посредник — подчиненный депутата из отряда «Архангел Михаил» бригады «Дикая дивизия Донбасса». После получения первой части взятки в размере 5,2 млн руб. его задержали с поличным оперативники УФСБ, после чего они пришли за депутатом республиканского парламента. Оба обвиняемых арестованы.

16 декабря на официальной странице Алексея Локотченко во «ВКонтакте» появилось заявление о невиновности.

«Вы знаете меня как надежного человека, всегда готового прийти на помощь гражданам и патриота своей страны, который не задумываясь отдал бы жизнь за Россию. То, что вы сегодня увидите в СМИ, сделано с целью скомпрометировать и очернить меня, и не имеет ничего общего с реальностью. Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций (орфография и пунктуация автора.— «Ъ-Уфа»)»,— говорится в обращении.

Ситуацию прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев, призвавший «воздержаться от домыслов» и дождаться результатов расследования. Депутатских полномочий Алексея Локотченко не лишат. «Законом не предусмотрено лишение депутатского статуса до вынесения судебного решения. Прекращение полномочий возможно по собственной инициативе депутата. Если Алексей Юрьевич напишет заявление, то депутаты его рассмотрят»,— добавил председатель парламента.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале этого года Алексей Локотченко отправился добровольцем в зону СВО.

В мае был ранен в районе Бахмута и, как сообщала пресс-служба Курултая, с большой кровопотерей доставлен в военный госпиталь. В октябре Алексей Локотченко якобы пропал во время штурма в Курской области, но вскоре вышел на связь, пояснив, что с ним не было связи из-за поломки телефона.

Адвокат Алексея Локотченко Ильмир Шамматов сообщил вчера «Ъ-Уфа», что его доверитель настаивает на своей невиновности. Защитник намерен оспорить решение об аресте депутата.

Наталья Балыкова