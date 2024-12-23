Вывоз мусора в Ярославской области подорожает почти на 13%

В Ярославской области услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами подорожает на 12,87% с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнерная площадка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Контейнерная площадка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Для жителей многоквартирных домов плата составит 132,4 руб. с человека в месяц (сейчас 117,30 руб.), для жителей индивидуальных домов — 135,17 руб. (сейчас 119,76 руб.).

В первом полугодии плата не изменится. В министерстве отмечают, что рост платы будет ниже предельного индекса роста платы граждан, который установлен в размере 15%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году изменятся предельные тарифы на проезд в межмуниципальном общественном транспорте.

Антон Голицын