В Ярославской области может подорожать проезд в межмуниципальных автобусах

В Ярославской области предельный (максимальный) тариф на проезд в межмуниципальных автобусах вырастет с 1 января. Приказ об этом подписала министр тарифного регулирования Мария Сачкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославские автобусы

Фото: Правительство Ярославской области Ярославские автобусы

Фото: Правительство Ярославской области

Максимальная стоимость 1 пассажиро-километра увеличится на 12,2% и составит 5,24 руб (4,67 руб. на текущий год). Между тем сейчас плата за проезд в межмуниципальных автобусах существенно ниже установленного предельного тарифа. Она составляет 3,68 руб. за пассажиро-километр.

Размер платы устанавливает постановление правительства области. В последний раз он был изменен с 1 мая 2024 года. В региональном правительстве «Ъ-Ярославль» не смогли оперативно прокомментировать, будет ли меняться плата за проезд в межмуниципальных автобусах вслед за изменением предельного тарифа и до какого уровня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января вводится новая льгота на проезд. Школьники смогут ездить в автобусах пригородного и межмуниципального сообщения за 50% стоимости.

Антон Голицын