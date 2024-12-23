Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения мальчика в Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат об избиении мальчика в Казани из-за непонравившейся одежды

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат об избиении мальчика в Казани из-за непонравившейся одежды

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В СМИ сообщалось, что в Казани подростки избили мальчика из-за того, что им не понравилась его одежда. По данному факту сотрудники СУ СК России по Татарстану проводят проверку по ст. 213 УК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по республике Валерию Липскому доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва