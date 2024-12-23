В Челнах отрабатывают порядок действий при ЧС после атаки БПЛА на Казань

В Набережных Челнах отрабатывают порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Мэр Челнов рассказал, что в связи с атакой беспилотников в Казани провели оперативное заседание городской комиссии по ЧС. В результате проанализировали состояние объектов жизнеобеспечения Челнов. Также определили, что дополнительно необходимо сделать для защиты жилых домов эвакуация жителей, размещения в укрытиях.

«У нас здесь пока достаточно много вопросов, связанных с укрытиями граждан. Необходимо еще раз посмотреть алгоритм действий УК, жителей, старших по домам. Сегодня от наших коллег жду предложений для того, чтобы сегодня же с УК отработать единый порядок взаимодействия в случае ЧС. Ко всему нужно быть готовыми!», — заявил Наиль Магдеев.

Ранее стало известно, что в Казани около 30 укрытий оказались недоступны для жителей после атаки БПЛА. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам администраций районов и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию населения об укрытиях.

Диана Соловьёва