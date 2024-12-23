В Ростовской области произошло 75 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Ростовской области произошло 75 пожаров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сотрудники ведомства спасли два человека, один погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели оказали помощь восьми пострадавшим при ликвидации 14 ДТП. На водных объектах было зарегистрировано два происшествия, в результате которых погибли два человека.

Ранее в Сальске на кухне многоэтажки взорвалась газовая туристическая горелка. Хозяйка квартиры и ее мать получили ожоги. Кроме того, в помещении выбило стекла.

Анастасия Казуков