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Два человека пострадали из-за взрыва туристической горелки под Ростовом

В Сальске взорвалась газовая туристическая горелка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП произошло на кухне многоэтажки по ул. Кузнечная.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате ожоги получили хозяйка квартиры и ее мать. Кроме того, в помещении выбило стекла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Туристическая газовую горелка предназначена для походов. В основном ее используют в приготовлении пищи и кипячении воды на природе.

Анастасия Казуков

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