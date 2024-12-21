Два человека пострадали из-за взрыва туристической горелки под Ростовом
В Сальске взорвалась газовая туристическая горелка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП произошло на кухне многоэтажки по ул. Кузнечная.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В результате ожоги получили хозяйка квартиры и ее мать. Кроме того, в помещении выбило стекла.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Туристическая газовую горелка предназначена для походов. В основном ее используют в приготовлении пищи и кипячении воды на природе.