Два человека пострадали из-за взрыва туристической горелки под Ростовом

В Сальске взорвалась газовая туристическая горелка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП произошло на кухне многоэтажки по ул. Кузнечная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате ожоги получили хозяйка квартиры и ее мать. Кроме того, в помещении выбило стекла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Туристическая газовую горелка предназначена для походов. В основном ее используют в приготовлении пищи и кипячении воды на природе.

Анастасия Казуков