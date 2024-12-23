10,6 миллиона тонн составит квота на экспорт зерна РФ вне ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Весь ее объем придется на поставки пшеницы и меслина, квот на экспорт ячменя, ржи и кукурузы в следующем году не предусмотрено. Заметное сокращение квоты объясняется высокими темпами экспорта зерна в июле—ноябре 2024 года, а также более скромным его сбором по итогам года. Снижение квоты, по всей видимости, рассматривается властями и как мера, которая может способствовать замедлению продовольственной инфляции в РФ (см. “Ъ” от 14 ноября): в рамках квоты зерно облагается плавающей пошлиной, которая зависит от ценовой конъюнктуры, вне ее — заградительной.