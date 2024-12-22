На побережье в Крыму обнаружили новые масляные пятна

На побережье Черного моря в Крыму еще в нескольких местах обнаружили масляные пятна, которые появились после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщило МЧС. Ранее ведомство заявило, что с крымского побережья вывезли почти 15 тонн мазута. Основной объем выбросов пришелся на Краснодарский край.

«Масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье пос. Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря "Космос" и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости Ени-Кале»,— сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму (цитата по «Интерфаксу»).

Ведомство уточнило, что площадь загрязнения на перечисленных участках составляет до 10 кв. м. Уборка нефтепродуктов продолжается в Ленинском районе. Там собрано более 100 мешков загрязнений. Всего на побережье Крыма сотрудники МЧС и волонтеры собрали 25,8 тонны мазута, из них 14,8 тонны вывезено.

Сильнее всего от разлива мазута пострадало побережье Анапы. Территория загрязненных пляжей растянулась на 54 км. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что с побережья в Анапе и Темрюкском районе уже убрано 12 тыс. тонн загрязненного грунта. Уборкой нефтепродуктов занимаются 8,5 тыс. человек.

Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «РИА Новости», что на Кубани после разлива мазута найдены тела 11 мертвых дельфинов. Шесть из них выбросило на берег. По ее словам, животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».