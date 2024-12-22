Владимир Путин открыл обновленный аэропорт в Чебоксарах

Президент России Владимир Путин открыл работу нового пассажирского терминала международного аэропорта Чебоксары им. космонавта СССР Андрияна Николаева. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Новый терминал рассчитан на улетающих пассажиров. Вся реконструкция делится на три ключевых этапа. Два из них уже завершены, что составляет 80–90% от общего объема работ. После этого запланирована реконструкция зала прилета.

В Чебоксарах продолжат обновлять аэродромный комплекс. В рамках работ планируют расширить взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать более крупные воздушные суда и увеличить пропускную способность аэропорта.

Олег Николаев рассказал, что в 2025 году планируется открытие нового маршрута «Чебоксары — Калининград». В будущем собираются осуществлять международные рейсы.

Диана Соловьёва