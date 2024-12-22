FT: США могут выйти из ВОЗ в день инаугурации Трампа

Команда избранного президента США Дональда Трампа намерена вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сразу после начала работы новой администрации, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как объяснил бывший координатор реагирования на COVID в Белом доме Ашиш Джа, это будет «символичная отмена» решения действующего президента Джо Байдена, принятого в день его инаугурации в 2021 году.

Профессор глобального здравоохранения Джорджтаунского юридического колледжа Лоуренс Гостин отметил, что неизвестно, будет ли господин Трамп настаивать на разрыве связей с организацией сразу после инаугурации. В то же время он назвал катастрофическим для мирового здравоохранения сценарий, при котором США покидают ВОЗ. По данным FT, США обеспечили порядка 16% финансирования ВОЗ в 2022–2023 годах и являются крупнейшим донором организации.

«Америка оставит огромный вакуум в финансировании и лидерстве мирового здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы заполнить эту брешь»,— сказал господин Гостин.

В 2020 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока объявлял о планах полностью прекратить отношения США с ВОЗ. Он объяснял свое решение отказом организации от проведения реформ, на которых настаивал Белый дом. Также, по мнению американского президента, ВОЗ находилась под полным контролем Китая. После того как Джо Байден вступил в должность главы государства в 2021 году, он отменил решение господина Трампа.