«Локомотив-Кубань» уравнял фаворитов

В главном матче уикенда баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома взял верх над лидером первенства московским ЦСКА — 69:65. Благодаря этому армейцев смог догнать петербургский «Зенит», обыгравший позже в воскресенье екатеринбургский «Уралмаш» — 89:79. Теперь у обеих команд по 18 побед и 3 поражения в этом сезоне. Тем не менее армейцы сохраняют первую строчку по дополнительным показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Локомотива-Кубани» Антониус Кливленд (с мячом) набрал 18 очков и стал самым результативным игроком встречи против ЦСКА

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ Защитник «Локомотива-Кубани» Антониус Кливленд (с мячом) набрал 18 очков и стал самым результативным игроком встречи против ЦСКА

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

Центральный матч очередного игрового дня Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и московским ЦСКА мало походил на встречу фаворитов. Не знавший контекста зритель наверняка бы подумал, что играют две кризисные команды. Именно такой вывод напрашивался по всем внешним признакам. Очень скромная результативность (всего 134 очка в сумме), плохая реализация бросков (меньше 40% с игры у обеих команд) и запредельный процент брака (по 18 потерь с каждой стороны).

Хотя по первым минутам казалось, что проблемы испытывают только хозяева. «Локомотив-Кубань» проспал начало и, кажется, еще долго не мог оправиться от того, насколько легко подарил оппоненту 13-очковый запас. Уверенно в нападении играл только Антониус Кливленд, набравший за четверть семь очков и реализовавший три броска с игры — больше, чем все остальные игроки команды вместе взятые.

Баскетболисты ЦСКА же по площадке летали и стартовый отрезок выиграли убедительно — 26:13.

Нечто похожее до поры происходило на паркете и после первой паузы. Складывалось ощущение, что «Локомотив» может отстать безнадежно. Но тут в кольцо перестали попадать игроки ЦСКА.

«Ключевой стала вторая четверть, в которой мы продолжали создавать качественные броски, но стали промахиваться, тем самым предоставив шанс оппонентам. Наша нерешительность дала соперникам шанс добавить агрессивности»,— сетовал позже главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

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Начался этот внезапный спад с атаки, в которой армейцы совершили четыре подбора, но все равно ушли ни с чем. За ней последовали еще несколько безуспешных попыток. А у железнодорожников нашелся герой из числа российских игроков. Центровой Андрей Мартюк под занавес половины набрал шесть очков и сократил отставание до минимума.

Вскоре после большого перерыва «Локомотив-Кубань» впервые вышел вперед. Но закрепить преимущество хозяевам не удалось. Усилиями центрового Тони Джекири и разыгрывающего Мело Тримбла гости добились комфортного перевеса перед четвертой четвертью — 50:43.

Оставался, впрочем, в этом матче еще один неожиданный поворот. Краснодарцы начали заключительный отрезок с рывка 11:0 и повели — «плюс 4». Нарастить перевес им мешала катастрофическая реализация трехочковых (всего за матч игроки «Локомотива-Кубани» пробовали свои силы с дальней дистанции 25 раз, а попали лишь трижды). Однако, как ни парадоксально, именно трехочковый принес им победу в матче. В решающий момент, за полминуты до финальной сирены, Кливленд получил мяч на периметре и исполнил бросок идеально. За оставшееся время хозяева не допустили срыва и взяли верх — 69:65.

ЦСКА потерпел третье поражение в сезоне и впервые нынешнем первенстве не смог преодолеть планку в 70 набранных очков.

В другом матче воскресенья петербургский «Зенит» оказался сильнее екатеринбургского «Уралмаша» (89:79). Таким образом, лидеры Единой лиги ВТБ вновь сравнялись по балансу побед и поражений. И у ЦСКА, и у «Зенита» на счету по 18 выигранных и 3 проигранные встречи. Армейцы сохраняют лидерство благодаря лучшей разнице набранных и пропущенных очков. Похожая ситуация и у команд, которые располагаются сразу под лидерами: казанский УНИКС лишь по дополнительным показателям обгоняет краснодарский «Локомотив-Кубань» (у обеих команд по 16 побед и 5 поражений).

Роман Левищев