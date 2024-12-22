WSJ рассказала о «знакомой головоломке» для Запада из-за смены власти в Сирии

США и страны Евросоюза пытаются сделать непростой выбор в Сирии — сотрудничать с исламистами, которых Запад признал террористами, или уступить свое влияние тем государствам, которые готовы на это пойти, пишет The Wall Street Journall (WSJ). Газета отмечает, что для Запада это уже «знакомая головоломка», возникшая ранее с приходом к власти в Афганистане талибов («Талибан»; движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Согласно публикации, на текущей неделе дипломаты из Вашингтона и европейских столиц начали первые контакты с формирующимся переходным правительством в Дамаске. Основное внимание уделяется группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена), утверждает WSJ.

При этом, пишет газета, западные страны проявляют осторожность в контактах с новыми лидерами Сирии. Прежде чем отменить санкции против группировки, пришедшей к власти, Запад хочет получить от них обязательства по уничтожению химического оружия и защите прав женщин. В то же время западные страны опасаются, что новые сирийские власти окажутся под влиянием других государств, в том числе Ирана и России.

20 декабря агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что делегация США во главе с с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела переговоры в Дамаске с лидером пришедшей в Сирии к власти группировки. Это первый официальный визит американских дипломатов в Сирию с 2012 года.

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Дамасскую сталь ищут в Африке».