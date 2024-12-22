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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал подозреваемого в наезде на толпу в Магдебурге

Окружной суд Магдебурга арестовал мужчину, подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Bild со ссылкой на местную полицию. В ведомстве уточнили, что пятеро погибших в результате нападения — это девятилетний мальчик и женщины 45, 52, 67 и 75 лет. Пострадали более 200 человек.

«Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу об убийстве и многократном покушении на убийство, который был выдан судом Магдебурга»,— приводит Bild сообщение полиции. Следственный судья распорядился заключить подозреваемого под стражу, он доставлен в тюрьму.

Машина въехала в толпу людей в Магдебурге вечером 20 декабря. Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии. По информации Suddeutsche Zeitung, он был признан беженцем в 2016 году и имел вид на жительство в Германии. Причиной своих действий мужчина назвал «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии». По сведениям Der Spiegel, Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию об угрозе, исходящей от беженца.

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