Путин поздравит с Новым годом народы некоторых недружественных стран

Президент России Владимир Путин традиционно поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства не намерен поздравлять руководителей недружественных стран.

«Он не будет поздравлять недружественные страны, но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы»,— сказал господин Песков ТАСС. Отвечая на вопрос о том, поздравит ли президент народы Грузии и Украины, представитель Кремля сказал, что «все будет традиционно».

Владимир Путин традиционно в последних числах декабря поздравляет иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством. В 2022 и 2023 годах он не стал отправлять поздравления лидерам западных стран. Среди европейских лидеров российский президент поздравлял только премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Также господин Путин поздравляет некоторых бывших иностранных лидеров.