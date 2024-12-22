В ДТП с микроавтобусом в ЛНР пострадали девять человек

В Луганской народной республике при столкновении легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса семь человек погибли, девять пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Ранее было известно только число погибших.

ДТП произошло на трассе Киев—Харьков—Должанский. Микроавтобус ехал из Ростова в Красный Луч. По версии ГИБДД, водитель Subaru Impreza не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter на перекрестке неравнозначных дорог. Погибли оба водителя транспортных средств и пять пассажиров.

Господин Пасечник сообщил в Telegram, что пострадавшим оказывается помощь. По данным регионального минздрава, один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 14-летний подросток, его отпустили на амбулаторное лечение. Остальные получили травмы средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности к смерти двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).