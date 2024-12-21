В аварии с микроавтобусом в ЛНР погибли семь человек

В городе Антрацит Луганской народной республики (ЛНР) в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, в том числе оба водителя, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по ЛНР. Состояние остальных пассажиров уточняется.

ДТП произошло на трассе Должанский—Киев возле села Дьяково. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).