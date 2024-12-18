Льгота на проезд школьников в пригородных автобусах будет работать с 1 января

В Ярославской области с 1 января школьники смогут ездить в автобусах пригородного и межмуниципального сообщения за 50% стоимости. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Льгота будет распространяться на всех школьников региона в течение всего учебного года. Проезд будет льготным в автобусах с нумерацией от №100 до №500. Для получения скидки школьникам нужно оформить транспортную карту. Первая партия карт уже изготовлена.

«Школьные карты выполнены в красном цвете. Их можно бесплатно получить в любом отделении МФЦ по месту регистрации. После получения карты ее необходимо активировать, пополнив на любую доступную сумму в одном из пунктов»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Льготой смогут воспользоваться более 145 тыс. школьников. Средства на компенсацию проезда запланированы в областном бюджете.

Антон Голицын