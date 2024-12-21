В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 104%. Построено 3 млн 287 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства, передает пресс-служба раиса.

Основной вклад в общий объем строительства внесло индивидуальное жилье: сдано 17 408 домов общей площадью 2 млн 350 тыс. кв. метров. В рамках коммерческого строительства завершено возведение 130 многоквартирных домов общей площадью 776 тыс. кв. метров. Также построено 59 домов по программе социальной ипотеки общей площадью 162 тыс. кв. метров.

Из четырех программ обеспечения жильем для отдельных категорий граждан в работе остается только одна – программа обеспечения жильем детей-сирот. В рамках этой программы в Татарстане уже заключены контракты на все необходимые жилые помещения. Из них 259 объектов зарегистрированы в собственность республики, а по 362 квартирам продолжается процесс передачи в Госжилфонд.

О выполнении годового плана сообщалось в начале декабря. На тот момент в эксплуатацию было введено 3,2 млн кв. метров жилья. Всего к концу года планируется ввести 3,45 млн кв. метров.

Анар Зейналов