В Татарстане завершили ввод 3,2 млн квадратных метров жилья

В Татарстане завершен годовой план по вводу жилья: в эксплуатацию введено 3,2 млн квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса Татарстана.

К концу года в республике планируется ввести около 3,45 млн квадратных метров жилья, что превысит показатели прошлого года. Основной вклад в выполнение плана внесли индивидуальное жилищное строительство — 2,3 млн квадратных метров и коммерческое строительство — 756 тысяч квадратных метров. По линии социальной ипотеки введено 142 тысячи «квадратов» из запланированных 56 домов.

Ранее сообщалось, что на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Казани в 2025-2027 годах направят 3,9 млрд рублей. За три года планируется отремонтировать 649 домов, заменить 128 км теплосетей и подготовить к зиме 555 котельных.

Анар Зейналов