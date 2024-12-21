Минобороны рассказало об ударах по местам хранения беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии атаковали объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов»,— сказано в сообщении военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в Минобороны.

Сегодня, 21 декабря, утром военное ведомство сообщило об атаке беспилотников на Казань. По информации Минобороны, дроны применялись «в три волны» с разных направлений. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.

Подробнее читайте в материале «"Лютое" утро в Казани».