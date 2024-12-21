Власти Казани предупредили о громких звуках из-за испытаний на пороховом заводе

«Громкие хлопки» в Казани слышны из-за испытаний на пороховом заводе, сообщили администрации Кировского и Московского районов. Утром город подвергся атаке беспилотников.

Городские власти отметили, что мероприятия плановые, они продлятся до 16:00. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Мэрия Казани сообщала о пожарах в трех районах города после атаки БПЛА. Были зафиксированы прилеты беспилотников на территории промпредприятия и жилых массивов. БПЛА попали в том числе ЖК «Лазурные небеса», которое называют самым высоким зданием в городе. Для жителей эвакуированных домов организованы пункты временного размещения. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».