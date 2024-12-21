В Уфе арестовали подростка по подозрению в поджоге машины судьи

Октябрьский райсуд Уфы заключил под стражу до 19 февраля 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Задержанный будет содержаться в СИЗО №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации источника «Ъ-Уфа», подозреваемый на этой неделе поджог Toyota в микрорайоне Сипайлово, огонь перешел на соседний автомобиль. Один из автомобилей, по информации «Ъ-Уфа», принадлежит судье Кировского райсуда Уфы Розе Булатовой. О задержанном известно, что он — первокурсник Уфимского топливно-энергетического колледжа.

Венера Хисамова