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В Уфе арестовали подростка по подозрению в поджоге машины судьи

Октябрьский райсуд Уфы заключил под стражу до 19 февраля 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Задержанный будет содержаться в СИЗО №1.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации источника «Ъ-Уфа», подозреваемый на этой неделе поджог Toyota в микрорайоне Сипайлово, огонь перешел на соседний автомобиль. Один из автомобилей, по информации «Ъ-Уфа», принадлежит судье Кировского райсуда Уфы Розе Булатовой. О задержанном известно, что он — первокурсник Уфимского топливно-энергетического колледжа.

Венера Хисамова

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