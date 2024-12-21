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Коммерсантъ FM
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Глава Марий Эл выразил поддержку татарстанцам после атак на Казань

Глава Марий Эл Юрий Зайцев позвонил президенту Татарстана Рустаму Минниханову, выразив слова поддержки и предложив помощь после нападения украинских беспилотников на Казань. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Позвонил Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, выразил слова поддержки и предложил оказать необходимую помощь», — написал господин Зайцев.

Ранее поддержку Татарстану также выразил глава Башкортостана Радий Хабиров, заявив о готовности оказать необходимую помощь.

Анар Зейналов

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