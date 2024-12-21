Глава Марий Эл выразил поддержку татарстанцам после атак на Казань
Глава Марий Эл Юрий Зайцев позвонил президенту Татарстана Рустаму Минниханову, выразив слова поддержки и предложив помощь после нападения украинских беспилотников на Казань. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Позвонил Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, выразил слова поддержки и предложил оказать необходимую помощь», — написал господин Зайцев.
Ранее поддержку Татарстану также выразил глава Башкортостана Радий Хабиров, заявив о готовности оказать необходимую помощь.