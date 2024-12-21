Депутаты свердловского заксобрания внесли изменения в закон «Об образовании»

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли изменения в закон «Об образовании в Свердловской области», чтобы дать возможность подросткам без аттестата об основном общем образовании обучаться востребованным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Действительно, есть школьники, которые не сдали экзамены за девятый класс. Чтобы они не "остались на улице" и совсем не потеряли знания, им предлагается пройти обучение в учреждениях профтехобразования. Есть перечень востребованных специальностей, которые они могут освоить. Это возможность получить образование и профессию. Правильный опыт, который дает положительные результаты. Уже несколько групп обучились, сдали экзамены. Такая практика будет продолжаться»,– рассказала председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

В 2024 году за счет областного бюджета реализуется пилотный проект по профессиональному обучению несовершеннолетних, которые не получили аттестат после государственной итоговой аттестации. Депутаты закрепили в законе норму о продолжении этого проекта на постоянной основе.

По данным свердловского министерства образования и молодежной политики, более 40 ребят уже начали работать на уральских заводах, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, депутаты отклонили законопроект, включающий выплату стипендий в размере «прожиточного минимума трудоспособного населения» студентам региональных вузов, которые получили 100 баллов по одному и более предметам на ЕГЭ.