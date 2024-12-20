Свердловские депутаты отклонили стипендии стобалльникам по ЕГЭ в 16 тыс. рублей

Депутаты заксобрания Свердловской области отклонили законопроект, включающий выплату стипендий в размере «прожиточного минимума трудоспособного населения» студентам региональных вузов, которые получили 100 баллов по одному и более предметам в ходе единого государственного экзамена (ЕГЭ). Законопроект на рассмотрение парламентариев внесли депутаты от ЛДПР Александр Каптюг и Леонид Хаютин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Вне зависимости от приятного решения, хочу поблагодарить всех коллег за уделенное время для рассмотрения законопроекта»,— сказал господин Хаютин.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») отметил, что все заключения, поступавшие на законопроект — отрицательные. По его словам, губернатор Евгений Куйвашев сообщил о риске неисполнения ранее принятых расходных обязательств перед населением по снижению уровня государственного долга региона и размера дефицита областного бюджета.

«В заключении ему кажется, что в финансово-экономическом обосновании расходы на реализацию меры социальной поддержки в 2025 году составят 32,6 млн руб. Понятно, что при видении этих дальнейших обязательств, они будут ежегодно увеличиваться»,— добавил господин Погудин.

Парламентарий добавил, что прокуратура и счетная палата области указали на отсутствие у региона полномочий по введению соответствующих стипендий. «Комитет в результате обсуждения и, принимая во внимание поступившие заключения, принял решение рекомендовать законодательному собранию отклонить проект закона»,— подчеркнул Вячеслав Погудин.

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовали 38 депутатов, за его принятие — восемь.

Студенты вузов Свердловской области, которые получили 100 баллов по одному и более предметам в ходе единого государственного экзамена (ЕГЭ), будут получать стипендию в размере «прожиточного минимума трудоспособного населения» в субъекте. Соответствующие изменения поддержали 00 депутатов регионального заксобрания, присутствующие на заседании.

По данным пояснительной записки к законопроекту, размер стипендии составит 16 675 руб. Отмечается, что в 2022 году 100 баллов по ЕГЭ в области получили 110 учащихся, в 2023 году — 148, в 2024 году — 217. Согласно документу, в 2025 году на выплаты потребуется 32,6 млн руб.: 150 тыс. руб. на одного человека в течение учебного года. «Размер затрат будет увеличиваться при увеличении размера прожиточного минимума трудоспособного населения»,— говорится в пояснительной записке.

Как сказано в документе, свердловские вузы имеют «довольно высокие позиции в рейтинге лучших вузов России, но попасть в десять лучших пока не удается». В частности, в 2023 году Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 13 место, Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) — 57 место, Уральский государственный горный университет (УГГУ) — 77 место. «В пятерку лучших вузов по всей стране вошли: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет "Синергия", СПбПУ, КФУ. И именно в эти образовательные организации уезжает учиться около половины талантливой молодежи»,— отметили в пояснительной записке.

Василий Алексеев