Два блока новой АЭС запустят на Дону к 2039 году

В Ростовской области планируют строительство еще одной атомной электростанции. Первые два блока намерены запустить в 2036-2039 годах — рассказал ТАСС гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы юга Вячеслав Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектное название объекта — «Южная АЭС», ее мощность составит 2400 МВт. По словам господина Афанасьеа, с учетом того, сколько времени уходит на строительство электростанций, «начинать нужно в ближайшее время». Точное месторасположение будущей АЭС станет известно после проработки проекта.

Действующая Ростовская АЭС несколько дней назад сообщила о досрочном выполнении задания ФАС по выработке 30,5 млрд кВтч энергии. В этом году на электростанции провели плановый ремонт и модернизацию всех энергоблоков. Она обеспечивает электричеством регионы Южного и Северо-Кавказского округов.

Дмитрий Ковалевский