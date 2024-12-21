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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате наезда на толпу на ярмарке в Магдебурге выросло до 4

В результате наезда машины на посетителей рождественской ярмарке в немецком Магдебурге погибли четверо, сообщает Bild со ссылкой на полицию. Общее число пострадавших выросло до 205 человек.

По данным издания, 41 человек получил серьезные ранения. Еще 86 человек находятся в больницах с тяжелыми травмами, у 78 человек — легкие ранения, уточняет Bild.

ЧП произошло вчера вечером, 20 декабря. Поначалу сообщалось о двух жертвах и 68 пострадавших. Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения. Его мотивы пока неизвестны, но предполагается, что он действовал в одиночку. В 2016 году мужчина получил статус беженца, в Германии он работал специалистом в области психотерапии, выяснила газета Suddeutsche Zeitung.

Магдебург — столица земли Саксония-Анхальт в центральной части ФРГ. В городе проживают около 240 тыс. человек.

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