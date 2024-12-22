ХК «Автомобилист» в гостях проиграл «Северстали»

«Северсталь» одержала победу над хоккейным клубом «Автомобилист» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Череповце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Северстали» голами отметились Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, который оформил дубль. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев и Семен Кизимов.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» прервал серию из трех проигранных матчей, обыграв ранее лидирующую «Локомотив».